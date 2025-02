Basket Serie DR1. Edilcasa Civatese, amara sconfitta

Lecchesi battuti 70-62

Inutili i 22 punti di Daniele Galli

INVERIGO – Sconfitta che non ci voleva per l’Edilcasa Civatese. I ragazzi di coach Marco Pozzi hanno perso in trasferta sul campo di inverigo, penultima in classifica con solo due vittorie prima di quella di ieri sera.

L’inizio dei grigiorossi è piuttosto contratto ma, nonostante le mani fredde, a fine primo quarto sono solo tre i punti da recuperare (18-15). I comaschi provano a strappare nel secondo quarto e toccano anche i dieci punti di margine, Civate reagisce e a metà gara è indietro di un solo possesso (31-28).

I civatesi riescono a impattare il match nell’ultimo quarto, ma non a prendere il comando della gara. Nel finale Inverigo vola via e vince di otto punti (70-62), senza riuscire a ribaltare la differenza canestri.

Inutile la bella prova di Daniele Galli, autore di 22 punti.

“Una brutta partita in cui abbiamo subito per 40 minuti – ammette coach Pozzi – non abbiamo sfruttato l’occasione di andare avanti nel momento giusto.

IL GIGANTE INVERIGO – EDILCASA CIVATESE 70-62

PARZIALI: 1815; 31-28; 53-49

CIVATE: Galli 22, Rotta 15, Castagna 7, Cala 4, Tentori 4, Maver 4, Minari S.3, Corti 2, Lomasto 1, Casadei, Iuculano, Minari L. All. Pozzi.