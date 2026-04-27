Basket Serie DR1. La Civatese vede la salvezza

Espugnato il campo della Caluschese (61-83)
Giovedì prossimo i grigiorossi proveranno a chiudere il match
CALUSCO D’ADDA – Due partite e due vittorie per la SRN Group Civatese contro la Caluschese. I grigiorossi sono a un solo successo dal confermarsi in Serie DR1 anche per la prossima stagione.
Il primo quarto mette subito in evidenza le differenze in campo tra le due formazioni (9-22). I padroni di casa provano a rintuzzare nella seconda frazione ma la Civatese non ha la minima intenzione di farsi sfuggire la vittorie. I ragazzi di coach Marco Pozzi chiudono il terzo quarto con oltre venti punti di scarto (41-64) e trasformano l’ultima frazione in un lungo garbage time.
Ancora ottima la prova di Riccardo Rotta, autore di 16 punti.
“Siamo stati bravi ad indirizzarla fin dall’inizio limitandoli in attacco nel primo tempo – dichiara coach Pozzi – nel terzo quarto abbiamo allungato e indirizzato il match; giovedì proveremo a chiudere la serie”
CALUSCHESE – SRN GROUP CIVATESE 61-83
PARZIALI: 11-19; 29-34; 43-65
CIVATE: Rotta 16, Galli 11, Castagna 11, Corti 11, Minari S.10, Bianchi 8, Casati 4, Negri 2, Casadei 2, Panzeri, Bosso, Minari L. n.e All. Pozzi