Basket Serie DR1. La SRN Group Civatese torna alla vittoria!

Spazzata via la Pezzini Morbegno (82-51)

Ventidue punti per Filippo Tentori

CIVATESE – Si interrompe a quattro la striscia di sconfitte consecutive della SRN Group Civatese. I grigiorossi hanno approfittato del turno interno contro la Pezzini Morbegno – una sola vittoria in stagione – per sbloccare la classifica.

I ragazzi di coach Marco Pozzi scavano subito un buon divario nel primo quarto e provano l’allungo nel secondo, i valtellinesi rientrano e mantengono il distacco accordo alla doppia cifra (40-29).

Il terzo quarto è quello che spacca definitivamente la partita. I civatesi arrivano a una ventina di punti di distacco e allungano progressivamente fino a chiudere il match sul punteggio di 82-51.

Ottima prova offensiva di Filippo Tentori, 22 punti per lui.

“Poteva essere una partita ostica visto la settimana complicata a livello di infortuni,ma nonostante le rotazioni limitate siamo riusciti prima ad indirizzare la partita e ad allungare nel secondo tempo – dichiara coach Pozzi – testa alla prossima che sarà ancora più complicata visto che la situazione in settimana non cambierà”.

SRN GROUP CIVATESE- MORBEGNO 82-51

PARZIALI: 23-14; 40-29; 56-37

CIVATE: Tentori 22, Castagna 17, Negri 12, Bianchi 6, Lomasto 6, Brusadelli 5, Margutti 5, Minari S.4, Corti 4, Casadei 1, Bosso, Sberna. All. Pozzi.