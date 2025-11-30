Basket Serie DR1. La SRN Group Civatese travolge Varedo

Ampia vittoria per i grigiorossi (48-75)

VAREDO – Prestazione cinque stelle lusso della SRN Group Civatese sul campo della Polisportiva Varedo. I ragazzi di coach Marco Pozzi indirizzano la partita fin dal primo quarto e non si voltano più indietro.

Già dal primo quarto la Civatese può contare su un vantaggio in ampia doppia cifra, chiudendolo sul punteggio di 11-24. La seconda frazione è più o meno la fotocopia di quella precedente, coi grigiorossi lecchesi in controllo al rientro negli spogliatoi a metà partita (26-47).

La ripresa lo spartito non cambia e i civatesi non barcollano neanche quando i padroni di casa provano la carta della zona, nell’ultima frazione. I ragazzi di coach Pozzi mantengono il controllo del match e lo chiudono con un amplissimo 48-75.

Miglior marcatore Filippo Tentori con 17 punti.

“Abbiamo messo in campo quello che abbiamo visto in settimana per limitare la loro velocità in transizione, siamo riusciti nel primo tempo a limitare i loro esterni – dichiara coach Pozzi – nel secondo tempo la tensione agonistica è calata e abbiamo fatto ancora troppi errori sul quale dobbiamo lavorare.”

POL. VAREDO – SRN GROUP CIVATESE 48-75

PARZIALI: 11-24; 26-47; 39-60

CIVATE: Tentori 17, Margutti 12, Minari L. 11, Corti 8, Castagna 7, Casadei 5, Minari S. 5, Bianchi 4, Lomasto 4, Negri2, Panzeri, Brusadelli. All. Pozzi.