Basket Serie DR1. La SRN Group sconfitta in casa

Civatese rimontata nell’ultimo quarto (61-66)

20 punti per il giovane playmaker Margutti

CIVATE – Passo falso al PalaCivitz per la SRN Group Civatese, sconfitta fra le mura amiche dai Canarins di Agrate Brianza (61-66), al termine di una partita condotta per larga parte.

L’inizio è favorevole ai “canarini”, a tratti imprendibili. Con pazienza e un’ottima difesa i grigiorossi si riportano in partita e vanno al riposo con oltre dieci punti di vantaggio (41-30).

Nella ripresa la Civatese tocca il massimo vantaggio – quattordici punti! – ma non è in grado di difenderlo dalle folate ospiti (56-52).L’ultimo quarto è tutto a favore di Agrate. I ragazzi di coach Marco Pozzi segnano solo cinque punti in dieci minuti, perdendo il match.

Altra ottima prova del playmaker Margutti, autore di 20 punti.

“Siamo rimasti in partita e in vantaggio per tre quarti – dichiara l’allenatore brianzolo – l’esperienza e il fisico avversario hanno fatto la differenza nel finale”.

SRN GROUP CIVATESE – CANARINS AGRATE BRIANZA 61-66

PARZIALI: 19–18; 41-30; 56-52

CIVATE: Margutti 20, Castagna 13, Corti 12, Rotta 9, Lomasto 2, Galli 2, Minari 2, Bianchi 1, Panzeri, Casati, Negri, Renzi,. All. Pozzi.