Basket Serie DR1. Rotta regala la salvezza al Civitz

Battuta la Caluschese (61-60)

Terza vittoria in altrettante partite per i grigiorossi

CIVATE – Un canestro all’ultimo secondo di Riccardo Rotta regala la terza vittoria su altrettante partite alla SNR Group Civatese contro la Pol. Caluschese. I grigiorossi ottengono così il diritto di giocare in DR1 anche il prossimo anno.

Con le spalle al muro, la formazione bergamasca reagisce col miglior quarto di tutta la serie (13-21). A partire dal secondo però i ragazzi di coach Marco Pozzi si riportano in scia.

La partita avanza in totale equilibrio fino alla fine dell’ultimo quarto.

La Civatese spreca quattro punti di vantaggio e a un solo secondo e mezzo dalla fine si trova sotto di un punto. Coach Pozzi chiama time-out: palla a Rotta che infila il tiro della salvezza sulla sirena per il definitivo 61-60.

“Abbiamo raggiunto l’obiettivo della stagione nonostante gli infortuni e i problemi di palestra a che non ci hanno mai permesso di allenarci al completo – dichiara coach Pozzi – i miei ragazzi non hanno mai fatto mancare impegno e costanza in allenamento. Ora qualche giorno di riposo e poi valuteremo il da farsi per la prossima stagione.

SRN GROUP CIVATESE – POL. CALUSCHESE 61-60

PARZIALI: 13-21; 32-33; 44-41

CIVATE: Galli 15, Bianchi 14, Rotta 13, Castagna 9, Panzeri 4, Casadei 3, Corti 2, Negri 1, Minari S. Minari L., Brusadelli, Margutti n.e. All. Pozzi.