Basket Serie DR1. Rovello rovina la festa al PalaCivitz

Grigiorossi sconfitti 57-68

Prima della partita inaugurato il nuovo parquet di gioco

CIVATE – Serata importante per la SRN Group Civatese. Prima della partita è stato infatti inaugurato il nuovo parquet, alla presenza delle autorità. L’esordio sulla nuova meravigliosa superficie non è stato positivo, con la squadra di coach Marco Pozzi che ha ceduto il passo al Basket Rovello, in una sfida importantissima per la classifica.

La gara tra le due squadre è stata “punto a punto” per tutti i primi tre quarti. Al trentesimo minuti gli ospiti hanno un vantaggio di soliti tre punti (47-50), ma nell’ultimo quarto Rovello prende progressivamente il comando della partita.

La formazione grigiorossa resiste fino a un paio di minuti dalla fine perdendo poi il match (57-68) e anche la differenza punti rispetto alla vittoria dell’andata. Da segnalare la prova solida di Simone Bianchi, autore di 17 punti.

“Siamo riusciti a stare punto a punto per trentotto minuti – dichiara coach Pozzi – purtroppo gli infortuni ci limitano le rotazioni e siamo arrivati al finale di gara con poche energie”.

SRN GROUP CIVATESE – BASKET ROVELLO 57-68

PARZIALI: 17-15; 32-33; 47-50

CIVATE: Bianchi 17, Galli 11, Castagna 11, Negri 5, Minari S.3, Rotta 3, Panzeri 2, Lomasto 2, Minari L.2, Corti 1, Brusadelli, Sberna. All. Pozzi.