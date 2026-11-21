Rovello vince 56-61 al PalaCivitz

I lecchesi pagano una pessima prova offensiva

CIVATE – Sconfitta casalinga per la SRN Gruoup Civatese. A sorridere alla fine del match sono i comaschi del Basket Rovello (56-61).

Rovello “strappa” nel primo quarto, ma la civatese non lascia fuggire gli ospiti e a metà partita ja solo cinque punti da recuperare (35-40).

Nella ripresa l’inizio brillante lo fanno i grigiorossi di coach Marco Pozzi, con un fulmineo 9-2 che li porta a prendere il possesso della gara.

Nell’ultimo quarto i lecchesi non segnano mai. Per sei minuti lo score grigiorosso non si muove. Rovello scappa, ma i lecchesi hanno ancora la forza di rimontare e solo una svista dell’arbitro – rimessa invertita – impedisce loro di completare la rimonta.

Miglior marcatore Margutti a quota 13 punti.

“Purtroppo la discreta prestazione in difesa è stata cancellata da un attacco sterile per dieci minuti tra la fine del terzo e il quarto quarto” dichiara coach Pozzi a fine gara.

SRN GROUP CIVATESE – BASKET ROVELLO 56-61

PARZIALI: 16-17; 35-40; 47-50

CIVATE: Margutti 13, Corti 11, Minari 9, Rotta 9, Bianchi S.4, Negri 4, Galli 4, Lomasto 2, Capra, Renzi, Castagna, Bianchi M. All. Pozzi.