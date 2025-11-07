Basket Serie DR3. Civatese, netta sconfitta a Nibionno

I grigiorossi perdono 67-48

14 punti per Daniele Castagna

COSTA MASNAGA– La sfida di domenica 2 novembre tra Basket Nibionno e SRN Group Civatese è stata vinta senza troppi problemi dai padroni di casa, grazie a un secondo tempo in cui gli ospiti grigiorossi hanno realizzato solo 18 punti.

Nibionno e Civatese si affrontano in un primo tempo equilibrato nel quale nessuna delle due squadre riesce a prendere un margine significativo (29-30).

Nella ripresa il terzo quarto i ragazzi di coach Mazzoleni tentano più volte la fuga. All’inizio dell’ultima frazione i nibionnesi partono con un parziale di otto punti consecutivi che dà il via a un quarto di assoluto dominio, chiuso con un parziale di 20-3.

Unico grigiorosso in doppia cifra Daniele Castagna a quota 14 punti.

“Peccato aver buttato una partita che per trenta minuti è stata in parità – dichiara il coach della Civatese Marzo Pozzi – le due triple ad inizio quarto ci hanno disunito e non abbiamo più giocato”

BASKET NIBIONNO-SRN GROUP CIVATESE 67-48

PARZIALI: 15-18; 29-30; 47-45

CIVATE: Castagna 14, Panzeri 6, Galli 6, Tentori 6, Minari S. 5, Bianchi 5, Minari L. 3, Negri 2, Casadei 1, Lomast, Corti, Sberna n.e. All. Pozzi.