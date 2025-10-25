Basket Serie DR3. Erba “amara” per la Civatese

Netta sconfitta casalinga (50-67)

17 punti per Filippo Tentori

CIVATE – La SNR Group Civatese non riesce a fermate la corsa del Le Bocce Erba, ancora prima e imbattuta. I grigiorossi rincorrono per tutta la partita, senza però mai impensierire veramente la squadra comasca.

Il primo tempo è tutto a favore degli ospiti, con Erba che lo chiude quasi doppiando la formazione grigiorossa (18-35). Nella ripresa la musica cambia di poco. Dopo aver toccato anche il -25 i ragazzi di coach Marco Pozzi provano a rientrare, sfiorando la doppia cifra di svantaggio, ma senza mai dare l’idea di poter ribaltare il match.

Al termine della gara Erba vince col punteggio di 50-67. Unico civatese in doppia cifra Filippo Tentori con 17 punti.

“La mancanza di lucidità con le troppe palle parse e le basse percentuali ai liberi e dal campo hanno creato il divario contro una squadra come Erba – dichiara il coach – da lunedì testa all’allenamento per ritrovare la serenità”.

SNR GROUP CIVATESE – LE BOCCE ERBA 50-67

PARZIALI: 8-18; 18-35; 33-55

CIVATE: Tentori 17, Minari S. 6, Castagna 5, Negri 4 ,Bianchi 4, Minari L. 4, Brusadelli 3, Galli 3, Corti 2, Lomasto 1, Panzeri 1, Sberna. All. Pozzi.