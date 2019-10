Basket SerieD. Civatese ok, Pescate ko

Grigiorossi mandano ko Brembate

L’Autovittani ancora senza vittorie

CIVATE – Torna alla vittoria l’Edilcasa Civatese e lo fa contro il Basket Brembate Sopra, neopromossa presentatasi senza sconfitte al PalaCivitz.

Il primo quarto è equilibrato, ma la squadra ospite si fa preferire e lo chiude avanti 12-16. Nella seconda frazione però gli uomini di coach Marco Brusadelli ribaltano il match, andando al riposo con dieci punti di margine (33-23).

Nel secondo tempo è sempre la Civatese a tenere il mano il pallino del gioco, toccando anche i venti punti di margine. La reazione di Brembate arriva alla fine dell’ultimo quarto, senza tuttavia mai impensierire la formazione di casa che vincerà col punteggio di 59-52.

Soddisfatto coach Marco Brusadelli: “Dopo un avvio di gara complicato abbiamo chiuso le maglie in difesa e siamo riusciti a prendere il largo. Peccato per gli ultimi cinque minuti, non dobbiamo mai staccare la spina in questo modo”.

EDILCASA CIVATESE – BASKET BREMBATE SOPRA 59-52

PARZIALI: 12-16, 33-23, 45-32

CIVATE: Castagna D. 15, Castelnuovo 7, Panzeri 11, Bosso 2, Capovilla 2, Corti 9, Negri 2, Maver 0, Galli 9, Castelletti 0, Consonni 2, Castagna P. 0. All. Brusadelli

CESANA BRIANZA – Niente da fare per l’Autovittani Pescate. La formazione di coach Antonio Jesu perde la terza partita stagionale su altrettante giocate e non muove la classifica.

L’inizio della sfida contro l’Excelsior è interlocutorio (18-21), ma nella seconda frazione i lecchesi provano a ribaltare il match. Pescate tocca anche dieci punti di vantaggio ma ne difende solo due alla pausa lunga (45-43).

Nella ripresa i lecchesi resistono nei primi dieci minuti e poi crollano nell’ultimo quarto, quando Bergamo scappa via e va a vincere col punteggio di 64-76.

Miglior marcatore per l’Autovittani Riccardo Rotta con diciassette punti.

“Per tre quarti siamo stati in partita, poi nell’ultima frazione abbiamo pagato il solito calo di lucidità” commenta amaramente coach Jesu.

AUTOVITTANI PESCATE – EXCELSIOR BERGAMO 64-76

PARZIALI: 18-21, 45-43, 58-56

PESCATE: Santoro 17, Longhi 16, Colombo 3, Nasatti 8, Rotta 17, Ghislanzoni 3, Mazzieri, Motta, Fargetta, Doka, Brusoni, Polvara. All. Jesu.