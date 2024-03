Basket. Starlight Valmadrera sconfitta contro Udine

Il match giocato mercoledì scorso finisce 60 a 41

“Udine ha decisamente qualcosa in più: fisico, tecnica, aggressività e velocità”

VALMADRERA – Si sono disputate le gare di ritorno della seconda fase di Spareggi Interregionali del campionato Under 19 femminile con la Starlight Valmadrera che ha fatto visita alla Women Apu Delser Crick di Udine.

Le friulane avevano vinto gara 1 in terra valmadrerese e le ragazze di coach Stefano Zucchi hanno affrontato questa sfida con le giuste motivazioni. Il match si è concluso 60-41 con la vittoria di Udine.

“Niente da dire. Udine ha decisamente qualcosa in più: fisico, tecnica, aggressività, velocità. Una buona partenza da parte della squadra, ma alla distanza, le difese allungate, oltre a una buona dose di palle e rimbalzi recuperati, hanno fatto sì che le avversarie prendessero quel divario che alla fine risulta un pò troppo pesante. Devo dire – continua Zucchi – che nella prima parte del match la squadra ha risposto molto bene, partendo con un approccio migliore della gara di andata. Complimenti ad Udine ed andiamo avanti con il nostro lavoro“.

“La squadra di Valmadrera, in terra friulana, si è presentata con un’altra faccia, non pensando minimamente alla gara di andata od il discorso spareggio. Ha fatto la sua buona partita, almeno fino all’intervallo. La squadra ha risposto molto bene in fase difensiva, offrendo migliori percentuali in attacco rispetto all’andata. Qualche contropiede e qualche palla rubata, ha permesso anche alla squadra del presidente Pino Scelfo, di trovare il vantaggio verso la metà del secondo quarto. Nel complesso una buona prova. Da recriminare, un po’ più di comprensione da parte degli arbitri in quanto finire una gara (con avversarie ben aggressive nell’arco dei 40’) con solo 6 falli fischiati a favore e zero tiri liberi, quanto meno risulta molto inconsueto” – conclude così Zucchi.

DELSER UDINE 60 – DOGANA VECCHIA STARLIGHT 41

Parziali: 16-14, 15-10, 20-10, 9-7

Dogana Vecchia Starlight: Aondio, Spreafico 4, Vergani, Prederi 7, Benedini, Galli 8, Lisoni 7, Torri M., Merli 8, Russo 7, Fioritti, Natoli.