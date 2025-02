Basket. Starlight Valmadrera U17 batte il Sondrio 62-33

Un altro risultato positivo per le valmadreresi

VALMADRERA – Continua la striscia positiva per le stelline under 17 della Starlight Valmadrera: nonostante le assenze le ragazze chiudono il mese di gennaio almeno dal punto di vista dei risultati con la vittoria contro Sondrio per 62-33. Il gioco sta migliorando partita dopo partita, anche se ancora c’è molto da fare sotto l’aspetto dei fondamentali individuali, uno degli obiettivi principali di questa stagione.

La partita dopo un timido avvio, cambia a metà del secondo quarto dove una difesa allungata mette in difficoltà le ospiti e allunga il divario tra le due squadre. Sondrio accusa il colpo e da quel momento in poi le valmadreresi producono buone conclusioni in attacco e maggior attenzione in difesa. Tutte le convocate scendono in campo compreso qualche minuto per l’ultima arrivata Niang Fatou, classe 2011.

DOGANA VECCHIA STARLIGHT 62 – BASKET SONDRIO 33

Parziali: 12-6, 22-12, 15-8, 13-7

Dogana Vecchia Starlight: Perpignano, Cerolini 6, Monticelli 10, Corti, Zaccone 24, Consonni, Buscema, Provinciali 4, Longoni, Beretta 18, Niang.