Basket. Starlight Valmadrera U17 perde contro Basket Foxes

Il match in trasferta si conclude con il risultato di 66 a 55

“È fondamentale prendere consapevolezza di queste situazioni e invertire la rotta rapidamente”

VALMADRERA – Nella penultima giornata di campionato, le ragazze della Starlight Valmadrera U17 non sono mai riuscite ad entrare in partita. La determinazione delle avversarie, motivate a conquistare un posto nei playoff di categoria, ha avuto la meglio sulle atlete, che invece lottavano per mantenere il primo posto in classifica. La partita contro Basket Foxes si conclude con il risultato di 66 a 55.

“Complimenti alle avversarie, ma una forte tirata d’orecchie alle nostre ragazze, che hanno perso un’opportunità importante per dimostrare la maturità cestistica necessaria in occasioni come questa. L’unica nota positiva è stata la rimonta nel secondo tempo, quando, dopo essere state sotto di 14 punti, siamo riuscite a passare avanti di un punto” spiegano dalla società.

“Tuttavia, una serie di errori banali e una scarsa lucidità mentale nei momenti decisivi della partita ci hanno condannato alla sconfitta. È fondamentale prendere consapevolezza di queste situazioni e invertire la rotta rapidamente, se vogliamo gettare le basi per un futuro più solido” concludo dalla società sportiva.

BASKET FOXES 66 DOGANA VECCHIA STARLIGHT 55

Parziali: 15-8, 16-16, 11-18, 24-13

Dogana Vecchia Starlight: Perpignano ne, Cerolini 6, Monticelli 4, Corti 5, Zaccone 8, Consonni 12, Buscema, Longoni 2, Beretta 17, Trezzi 1, Niang ne, Colombo M. ne.