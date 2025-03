Basket. Starlight Valmadrera U17 vince contro Basket Femminile Biassono

Risultato positivo con una netta vittoria, 73 a 39

VALMADRERA – Le ragazze Under 17 della Starlight Valmadrera trionfano nella partita casalinga contro il Basket Femminile Biassono, con il risultato netto di 73 a 39.

“Una Biassono determinata e combattiva si presenta al PalaLeopardi, decisa a mostrare i progressi rispetto alla gara d’andata, rimanendo a stretto contatto con le nostre ragazze per tutta la durata dei primi due quarti” spiegano dalla società sportiva.

“Valmadrera, schierata in formazione ridotta (solo 9 giocatrici a referto) e subito appesantita dai falli (come di consueto), fatica inizialmente a trovare il giusto ritmo e a prendere le misure – continuano dalla società – Nel secondo tempo, però, la squadra cambia volto, diventando più incisiva in difesa e più concreta in attacco, anche grazie alla solida prestazione di Monticelli, fondamentale sia sotto canestro che come supporto difensivo”.

Infine, la società conclude: “Il divario aumenta progressivamente, permettendo ampio spazio a tutte le giocatrici. L’appuntamento è fissato per le prossime partite, ovvero mercoledì, con l’Under 19, e sabato, di nuovo tra le mura amiche, con l’Under 17”.

DOGANA VECCHIA STARLIGHT 73 BASKET FEMM. BIASSONO 39

Parziali: 18-17, 25-7, 14-9, 16-6

Dogana Vecchia Starlight: Perpignano, Monticelli 2, Corti 10, Zaccone 23, Consonni 14, Provinciali 4, Longoni, Beretta 20, Niang.