Basket. Starlight Valmadrera U17 vince contro Cavenago

La partita si è conclusa con il risultato di 71 a 24

VALMADRERA – I risultati delle ragazze Under 17 della Starlight Valmadrera continuano a essere positivi, con nove vittorie consecutive che hanno consolidato il secondo posto in classifica e una partita in meno della capolista.

Il coach commenta l’andamento delle ragazze finora: “Sia il punteggio che la classifica riflettono la differenza dei valori in campo, ma questo è il risultato del lavoro costante in allenamento, che non deve mai fermarsi”.

“Le ragazze hanno affrontato la partita con il giusto atteggiamento, quello necessario in situazioni come questa. Il primo obiettivo era evitare di cadere nella sufficienza e superficialità, e posso dire che l’hanno pienamente raggiunto – continua il coach – A conferma di quanto detto, i 19 punti ottenuti dai Provinciali rappresentano un ‘record in carriera’, un giusto riconoscimento per l’impegno e i progressi fatti in questi mesi”.

DOGANA VECCHIA STARLIGHT 71 BK CLUB CAVENAGO 24

Parziali: 18-2, 19-7, 14-6, 20-9

Dogana Vecchia Starlight: Perpignano, Cerolini 10, Monticelli 4, Corti ne, Zaccone 16, Buscema 4, Provinciali 19, Longoni, Beretta 16, Trezzi 2, Niang, Colombo M.