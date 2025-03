Basket. Starlight Valmadrera U17 vince contro Sanga Black

La partita si è conclusa con il risultato di 52 a 55

“A meno di 7 secondi dalla fine, un tiro libero di Consonni regala il vantaggio di 3 punti”

VALMADRERA – Continua la striscia positiva per le ragazze Under 17 della Starlight Valmadrera, che, a due giornate dalla fine del campionato, si trovano in testa alla classifica. Le ragazze vincono la partita in trasferta contro Sanga Black con il risultato di 52 a 55.

La partita inizia con una prestazione concentrata e aggressiva, come richiesto dal coach Brenna, che permette alle ragazze di accumulare un vantaggio di 11 punti nel primo quarto.

“Le avversarie reagiscono, aumentando il numero di falli, e questo provoca un calo di concentrazione, con diverse palle perse e occasioni sprecate. Le nostre stelline però non si arrendono e, nel terzo e quarto quarto, grazie alle prestazioni decisive di Beretta (18 punti), riescono a mantenere il controllo – continuano dal team – A meno di 7 secondi dalla fine, un tiro libero di Consonni regala il vantaggio di 3 punti, assicurando così una vittoria fondamentale”.

SANGA BLACK 52 – DOGANA VECCHIA STARLIGHT 55

Parziali: 4-15, 17-12, 21-23, 10-15

Dogana Vecchia Starlight: Perpignano ne, Cerolini 9, Monticelli 2, Corti 6, Zaccone 6, Consonni 11, Buscema, Provinciali 4, Longoni, Beretta 18, Trezzi, Niang ne.