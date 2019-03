Tante iniziative organizzate dall’accademia di calcio di Malgrate

Incontri con i “big” del Milan e tanto altro

MALGRATE – L’accademia Calcio Aquilotti non si ferma mai, molte le iniziative rossonere organizzate per i propri tesserati e rispettive famiglie.

E’ stata ospite nel centro sportivo di Gianluca Zambrotta a San fermo della Battaglia, per disputare un torneo con la categoria pulcini e piccoli amici. Bella domenica calcistica per i nostri Aquilotti che hanno avuto la possibilità di confrontarsi con società sportive del circuito Milan Academy.

I genitori si sono goduti questa giornata diversa all’insegna del vero gioco del calcio con tanti sorrisi. Emozionante sia per i piccoli Aquilotti che per i genitori, quando il campione del mondo Gianluca Zambrotta, ha messo la medaglia al collo ad ogni bambino, tanti anche gli adulti che hanno approfitto del momento per scattarsi un selfie con il campione.

A San Siro

Altra iniziativa organizzata dalla Accademia Aquilotti, si è svolta lo scorso mese di febbraio, quando alcuni aquilotti nello specifico cat. pulcini e piccoli amici (2008-2009-2010-11-12-13) hanno avuto la possibilità di assistere alla partita casalinga del Milan – Empoli, ma con una grande possibilità: entrare sul campo di San Siro nel momento del warm-up dei giocatori.

Infatti gli Aquilotti hanno vissuto un’esperienza unica calpestare il campo di San Siro, dare il five ai giocatori del Milan mentre entravano in campo per il riscaldamento, inoltre alcuni Aquilotti sono rimasti sul campo tenendo lo striscione pubblicitario durante la lettura delle formazioni delle squadre con l’ingresso in campo dei campioni.

Felici i bambini ma anche i genitori

“I bambini sono stati entusiasti della possibilità che la nostra Accademia gli ha potuto far vivere, vedere anche i genitori allo stadio emozionati nel guardare i propri figli sul campo in un contesto del genere è stato emozionante per noi della società, credo che questo possa essere un ricordo unico sia per il bimbo che per il genitore – commenta il Direttore Generale Marco Conca – infatti volgiamo continuare a dare la possibilità di vivere esperienze uniche ai nostri giocatori grazie al rapporto che si è creato con AC MILAN”.

“L’accademia non organizza solo iniziative con il Milan, ma continua nella sua promozione di serate rivolte ai genitori perché vuole dare informazioni alle famiglie, vuole aiutarle nel lungo e a volte faticoso cammino legato alla crescita del bambino – commenta il Presidente Michela Cantoni – Abbiamo avuto in sala il Prof. Giovanni Ornigotti, storico amico dell’Accademia e referente territoriale della Figc di Pavia, che ha illustrato ai genitori i concetti e le tecniche calcistiche che vengono insegnate ai bambini a seconda dell’età di appartenenza”.

Il prossimo appuntamento

Il prossimo incontro sarà il 28 marzo ore 21 presso la sala conferenze del Palazzetto di Malgrate, con la presenza della dr.ssa Daniela Limonta che affronterà il delicato tema della corretta alimentazione per il bambino sportivo. Queste serate sono aperte a tutti, vi aspettiamo numerosi.