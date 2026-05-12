Calcio. Malgrate, Juniores imbattibile: titolo U19 conquistato con 23 vittorie

La squadra di Simone Vergani chiude il campionato con 69 punti, miglior attacco e miglior difesa del girone

MALGRATE – La stagione perfetta ha il marchio della SLDP Malgrate. La formazione Juniores Under 19 allenata da Simone Vergani ha conquistato il campionato di calcio 2025/26 dominando il girone dall’inizio alla fine, chiudendo un percorso praticamente impeccabile e certificato da numeri da record.

La squadra lariana ha messo insieme 69 punti in 24 partite, vincendone 23 e perdendone soltanto una, senza mai pareggiare. L’unico stop è arrivato nei minuti finali della gara di ritorno contro il Mandello, unica vera rivale nella corsa al titolo. Impressionante anche il bilancio realizzativo: 115 gol fatti e appena 18 subiti, per una differenza reti di +97 che vale contemporaneamente miglior attacco e miglior difesa del campionato.

Un cammino costruito attraverso un calcio offensivo e continuo, con una media di 4,8 reti a partita, ma accompagnato anche da grande solidità difensiva e organizzazione tattica. Alla guida del gruppo il tecnico Simone Vergani, supportato dai preparatori atletici Gabriele Balconi e Stefano Bertarini, dall’allenatore dei portieri Daniele Spreafico e dal dirigente Cristian Bonacina.

La vittoria del campionato rappresenta il terzo titolo conquistato nell’arco di pochi anni dalla stessa ossatura della squadra. Un gruppo cresciuto insieme nel settore giovanile, capace di vincere prima il campionato Giovanissimi, poi quello Allievi nella stagione 2023/24 e ora anche il titolo Juniores.

Tra i protagonisti della stagione spicca Stefano Brunelli, capocannoniere con 21 reti. Decisivo anche il contributo offensivo di Savazzi e Villa, entrambi a quota 17 gol, oltre ai 12 centri firmati da Fabi. Numeri che raccontano un collettivo capace di mettere il talento individuale al servizio della squadra.

La SLDP Malgrate ha mantenuto il primo posto in classifica sin dalla giornata inaugurale, chiudendo la stagione con pieno merito e lanciando segnali importanti anche in prospettiva futura. Soddisfatto il presidente Efrem Savazzi, orgoglioso di un gruppo “nato nei giovanissimi” e che, con ogni probabilità, verrà portato in prima squadra, “l’essenza di un settore giovanile”.