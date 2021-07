Calcio. Presentata la prima squadra della Polisportiva Valmadrera

VALMADRERA – Presentata la prima squadra di Calcio della Polisportiva Valmadrera nella serata di martedì 14 in occasione della quale sono state effettuate anche alcune premiazioni significative, sotto la guida di Stefano Spreafico.

In apertura, il parroco don Isidoro Crepaldi ha ricordato il valore educativo che lo sport deve mantenere, mentre a seguire, il sindaco Antonio Rusconi ha evidenziato la specifica caratteristica della società valmadrerese, offrire una sana crescita sportiva a oltre 500 ragazzi e giovani, bravi e meno bravi.

A queste parole si sono aggiunte quelle dell’ assessore allo sport Marcello Butti, che ha ricordato l’importanza di fare sport in età giovanile, sia dal punto di vista fisico che sociale e poi lo sponsor storico della serata, Mattia Combi, responsabile della sede Autotorino di Valmadrera che ha sottolineato come senta un dovere per la sua azienda essere vicini a realtà sociali così vive come la Polisportiva.

Poi il nuovo presidente Alberto De Pellegrin ha dichiarato tutto l’entusiasmo e anche tutto l’impegno che comporta guidare la Polisportiva, ha ringraziato il predecessore Antonio Monti, e poi ha evidenziato come “ci vuole ancora un po’ di impegno per completare il pagamento del bellissimo impianto in sintetico costato circa 45mila euro”.

Prima di svelare la rosa della prima squadra, si sono svolte le premiazioni, affidate a Fabio Corti. A sfilare le squadre giovanili, cominciando dai 2008 che hanno vinto sia il girone che il torneo finale del CSI; quindi è toccato ai 2012, secondi al torneo di Molteno e primi al torneo di Oggiono. Poi è stata la volta dei 2013, secondi al torneo di Oggiono.

Premiata anche la squadra Juniores, con molti ragazzi promettenti e già convocati in prima squadra, momento che ha visto l’intervento di mister Saul Piterà e del Presidente della LND Lombardia, Carlo Tavecchio accompagnato dal vice Marco Grassini, che hanno sottolineato l’importanza di aiutare le società dilettantistiche a ripartire dopo le difficoltà della pandemia.

Infine la presentazione della prima squadra. Mister Gigi Gatto ha parlato di squadra giovane e di forti potenzialità, il nuovo direttore sportivo Antonio Sacchi ha detto di “avere molta fiducia nel gruppo”, mentre il capitano Stefano Ratti, oltre 240 presenze in campionato, si è detto “orgoglioso di aver sempre vestito la maglia arancione”.