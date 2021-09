Calcio. Sabato 18 settembre riparte la scuola calcio a Valmadrera

Aperta a tutti i nati tra il 2014 e il 2016

Trentesima edizione per la società lecchese

VALMADRERA – Sabato 18 settembre 2021 ricomincerà la scuola calcio a Valmadrera, per il trentesimo anno consecutivo. Porte aperte per tutti i bambini nati negli anni 2014, 2015 e 2016 e appuntamento alle ore 9.30 sul Campo in sintetico del Centro Giovanile di Via Bovara 11.

L’evento e dedicato come sempre alla memoria di Alessandro “SAM” Sampietro, dapprima giocatore e poi allenatore della nostra Polisportiva.

La scuola calcio effettuerà le lezioni al sabato mattina dalle ore 10.00 alle ore 11.30, spostandosi nei mesi freddi presso il campo coperto del Tennis Club del Centro Sportivo Intercomunale Rio Torto.

Direttore della Scuola Calcio sarà ancora Fabio Corti, ex giocatore professionista e allenatore di squadre giovanili della provincia per diverse stagioni; insieme a lui i collaboratori Greta Anghileri, Matteo Pitton, Lorenzo Locatelli, Mattia Lanzi, Biagio Ruberto e Nicolò Gargantini.

Per i bambini di 7 anni la FIGC di Lecco organizzerà un mini torneo denominato “Piccoli Amici”; il gruppo sarà allenato da uno dei suddetti tecnici.

Le iscrizioni si possono fare presso la sede della Polisportiva (Via G. Bovara 11) il martedì dalle ore 21.00 alle 22.00 oppure il giorno stesso dell’inizio delle lezioni, direttamente al campo sportivo. Per ulteriori informazioni si può contattare la polisportiva all’indirizzo polisportiva.valmadrera@gmail.com.