Ben 95 giovani velisti per la prima tappa della Regata Zonale Optimist a Valmadrera

Protagonisti i padroni di casa del Circolo Velico Tivano e i mandellesi della Lega navale

VALMADRERA – Un bel sole ma anche un po’ di freddo ha accompagnato la Regata Zonale classe Optimist organizzata dal Circolo Velico Tivano (Cvt) di Valmadrera e valida come 1a tappa del Campionato zonale di classe.

Selezione che ha visto la partecipazione di 95 giovani velisti: 80 della classe A (ex Juniores, nati tra il 2007 e il 2011) e 15 della classe B (ex Cadetti, nati nel 2012 e 2013). Dominio del Cvt in quest’ultima classe e della Lega navale di Mandello del Lario nella A, che piazzano nella classifica assoluta cinque atleti sui due podi: Giulia Dallò ed Edoardo Ghetti rispettivamente al primo e secondo posto della classe B per il Cvt e Margherita Ruggeri, Marco Rolle e Sicaro Imogene Masami rispettivamente dal terzo al primo posto per la Lni di Mandello.

Da citare doverosamente anche il terzo classificato della classe B: Ettore Lillia (Marvelia), a bordo di una delle barche che il famoso cantiere di famiglia ha iniziato da non molto a costruire. Giù dal podio i velisti del Cvt si sono piazzati al quinto (Giulia Valtolina), ottavo posto (Lucia Valtolina) e decimo posto (Giacomo Galimberti).

Stesso dominio dei due circoli velici lariani anche nella due classifiche femminili previste dalla regata e anche qui si distingue la Lega navale di Mandello nella classe A (oltre a Sicaro Imogene e Margherita Ruggeri si aggiunge Anna Chiara Merlo al terzo posto) e il Cvt nella B, con l’aggiunta delle sorelle Lucia e Giulia Valtolina al terzo e secondo posto, dietro l’imprendibile (tre primi posti in tre prove) Giulia Dallò.

Premiati anche i migliori due più giovani timonieri delle due classi: Matteo Adduci (2011 – Lega navale Mandello del Lario) nella classe A e, ancora, Lucia Valtolina (2013 – Cvt) nella classe B.

Tre le prove previste dal programma, con la prima partenza alle 8, 30 di mattina e ultima al massimo entro le 15,30 ma alle 13 tutti i giovani velisti erano già con le gambe sotto il tavolo a gustarsi un invitante hamburger di galletto Valle Spluga, messo a disposizione del main sponsor della manifestazione. Merito dei favori concessi dal dio Eolo, che come nei giorni precedenti la regata ha fatto spirare sul basso lago di Lecco una Breva fin dalle prime ore del mattino, in crescendo nel corso della mattinata.

Quindi le prove sono iniziate con solo 15 minuti di ritardo rispetto al previsto, ma si sono concluse in poco più di tre ore, grazie al vento salito nel frattempo da una debole intensità di 5 nodi a una più divertente e dinamica intensità di 10-12 nodi. Per la classifica si teneva conto dei risultati in tutte le prove, non essendo previsto alcuno scarto, quindi massima attenzione a ogni manovra e tattica per non rischiare di rovinare la classifica in caso di prova andata male. come è successo a uno dei giovani alfieri del Cvt nella classe A, Alessandro Verani, autore di un ottimo secondo posto nella prima prova della mattinata ma incappato in una squalifica nella seconda scivolando così al 29esimo posto in classifica generale. Squalifica in cui sono incappati anche altri sei timonieri, causa anche delle regole di partenza (bandiera Uniform) piuttosto rigide.

“La classe Optimist è la più importante della XV Zona – dichiara Davide Ponti, Presidente della XV Zona nel corso delle premiazioni, presente insieme al Consigliere del Comitato della XV Zona Claudio Maza – e devo ringraziare Comitato di regata e Cvt per l’ottima organizzazione e gestione della regata”.

Comitato di regata composto dai giudici federali Eugenio Valsecchi (Presidente), Antonio Giovenzana, Lorenzo Crippa e Massimo (Ciccio) Canali, coadiuvati dal Comitato delle proteste composto dai giudici Giuseppe Ambrogio (Presidente), Augusto Genesio e Paolo Longhi.