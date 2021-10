Coppa Lombardia. Il Civitz si sblocca, asfaltata Desio

Prima vittoria stagionale per i grigiorossi

Al prossimo turno la difficile sfida contro Novate

CIVATE – Prima vittoria stagionale per l’Edilcasa Civatese di coach Marco Brusadelli. I grigiorossi hanno battuto l’Aurora Desio nel primo turno di Coppa Lombardia e si qualificano per il secondo, che giocheranno contro Novate.

Entrambe le squadre si presentano a ranghi ampiamente ridotti. La Civatese è senza Fabio Panzeri e Paolo Capovilla, Desio schiera addirittura la squadra U17, allenata dall’ex nazionale Christian Di Giuliomaria.

Contro avversari così giovani, i padroni di casa non faticano a prendere fin da subito in mano la partita, chiudendo il primo tempo con quasi venti punti di vantaggio (41-22).

Nella ripresa poco da segnalare. La Civatese gestisce, dando ampio spazio ai giocatori più giovani della rosa, e chiude con una vittoria per 78-54.

Miglior marcatore dell’incontro Gioele Castelnovo a quota 16 punti.

EDILCASA CIVATESE – AURORA DESIO 78-54

PARZIALI: 22-16; 41-22; 63-38

CIVATE: Castelnovo16, Castagna D. 12, Negri 11, Rotta 8, Galli 7, Brusadelli 6, Bosso 5, Castelletti S. 5, Castagna F. 4, Castelletti M.4, Maver, Panzeri. All. Brusadelli.