In evidenza Lo Monaco con 18 punti; non basta l’ultimo quarto da 18-7 per ribaltare l’incontro

Coach Pier Rossi: “Grande prova difensiva e identità rispettata, ma i tiri non sono entrati”

VALMADRERA – Brutta sconfitta sul parquet di casa col punteggio di 71-51 per la Dogana Vecchia Starlight Valmadrera contro il Geas Basket Academy nella 10^ giornata d’andata. Una gara segnata dalle basse percentuali al tiro delle padrone di casa ma anche da una prova difensiva giudicata positiva da coach Pier Rossi che ha elogiato le avversarie e il percorso di crescita del gruppo.

A commentare la partita è proprio il coach Rossi: “In primis grande merito alla Geas che ha dimostrato di essere forte e mi complimento anche con le mie atlete. Sapevamo di poter perdere, anche con uno scarto di una decina di punti” ha spiegato il tecnico. “Le percentuali al tiro non ci hanno certamente aiutato: abbiamo costruito buone soluzioni, che normalmente riusciamo a concretizzare, ma questa volta i tiri non sono entrati. Altri, invece, li abbiamo sbagliati anche per merito della loro pressione difensiva”.

Nonostante le difficoltà al tiro, Rossi ha evidenziato la risposta della squadra nella metà campo difensiva: “Da parte nostra, però, c’è stata una grande prova difensiva, accompagnata da un’applicazione e da un’intensità notevoli. Siamo riusciti a indirizzare alcuni giocatori avversari verso situazioni e posizioni che non erano quelle a loro più congeniali. Abbiamo continuato a rimanere fedeli alla nostra identità, alle nostre caratteristiche e al nostro piano gara, senza snaturarci”.

Il coach ha aggiunto di guardare avanti con convinzione, pur esprimendo rammarico per l’esito finale: “Andiamo avanti per la nostra strada, consapevoli che ci sono serate in cui si fa più fatica a trovare il canestro. Ribadisco che, per quanto visto in campo, avremmo meritato sicuramente qualcosa in più. Ci sono state altre partite in cui, probabilmente, abbiamo raccolto più di quanto meritassimo; oggi, invece, avremmo potuto chiudere la gara in maniera diversa”.

Sulle avversarie, Rossi ha sottolineato l’esperienza: “Per quanto riguarda gli avversari, la loro struttura principale è composta da atlete di esperienza e con qualche anno in più, che hanno già conquistato il titolo di campioni d’Italia e maturato un’esperienza importante anche nella scorsa stagione. Sono quindi un avversario di grande valore, una squadra solida e difficile da affrontare. E ripeto, un plauso a loro. Noi, dal canto nostro, stiamo portando avanti il nostro percorso di crescita, con fiducia nel lavoro che stiamo facendo, con queste giovani atlete che stanno crescendo e che stanno lavorando con grande attenzione”.

Sul piano del punteggio, il Geas ha scavato il solco già nel primo quarto (7-22), allungando sul 15-20 nel secondo e sull’11-22 nel terzo, prima del tentativo di reazione finale di Valmadrera nell’ultima frazione (18-7). Il tabellino della Dogana Vecchia Starlight Valmadrera ha visto in doppia cifra Lo Monaco con 18 punti, seguita da Janer a 9, Barraco a 8, Pini a 6, Corti a 4, Calvanese a 3 e Bruno a 3; in campo anche Molteni, Ros e Toure.