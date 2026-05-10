Dogana Vecchia Starlight Valmadrera, amara chiusura di stagione: sconfitta contro Bocconi

Il quintetto lecchese è stato superato 51-39 dalla Bocconi Milano

“Rimane la grande prova offerta in gara 1, ma purtroppo non è bastata per raggiungere il nostro obiettivo”

VALMADRERA – Si chiude con una sconfitta la stagione della Dogana Vecchia Starlight Valmadrera. In gara 3 dei playout del campionato di Serie C femminile, il quintetto lecchese è stato superato 51-39 dalla Bocconi Milano, che conquista così la salvezza al termine della “bella”.

Resta il rammarico per le ragazze di coach Stefano Zucchi che, dopo il convincente successo esterno in gara 1, speravano di completare l’opera e mantenere la categoria. Nonostante l’esito finale, il percorso compiuto dalla squadra rappresenta una base importante su cui costruire il futuro.

A fine gara il tecnico lecchese ha voluto innanzitutto rendere merito alle avversarie:

“Complimenti alla Bocconi: la formazione di casa si è fatta trovare più pronta e determinata nei momenti decisivi della partita. È emersa anche l’esperienza di alcune loro giocatrici, elemento che alla lunga ha fatto la differenza”.

Zucchi ha poi analizzato con lucidità il cammino stagionale della Starlight, sottolineando le difficoltà affrontate e il valore dell’esperienza maturata: “Rimane la grande prova offerta in gara 1, ma purtroppo non è bastata per raggiungere il nostro obiettivo. Se guardiamo all’intera stagione, considero il verdetto finale coerente con il percorso vissuto. Per noi partecipare a questo campionato è stato come scalare una montagna: ne eravamo consapevoli fin dall’inizio. Tuttavia, ciò che abbiamo raccolto rappresenta un patrimonio importante in vista del futuro”.

Il coach ha quindi rivolto un ringraziamento a tutto l’ambiente biancoblu.

“A fine partita ho detto alle ragazze che meritano soltanto ringraziamenti per l’impegno e la disponibilità dimostrati durante tutta la stagione. Un grazie va anche a Martina e Alessandra, arrivate in corsa e subito integrate nel gruppo, così come alla società, che ha condiviso con convinzione questo percorso. Fondamentale anche il contributo del Basket Costa, partner prezioso e collaborativo”.

Infine, uno sguardo rivolto al domani, con la volontà di proseguire nel progetto sportivo e umano costruito negli ultimi anni: “È tempo di bilanci, ma Valmadrera ha ben chiari il progetto e la visione futura. Non sono tempi semplici, però la capacità di resistere e affrontare quotidianamente difficoltà spesso invisibili all’esterno ci dà ancora più determinazione. L’obiettivo resta quello di trasmettere a chiunque entrerà al PalaLeopardi la voglia di vivere lo sport in maniera sana, professionale e lontana da interessi personali o da figure poco edificanti”.

BOCCONI MILANO 51

DOGANA VECCHIA STARLIGHT 39

Parziali: 10-10, 15-5, 11-15, 15-9

Dogana Vecchia Starlight: La Malfa 6, Cerolini, Corti ne, Tarizzo, Algeri 9, Zaccone 5,

Consonni 9, Penati 7, Beretta, Anderbegani, Tagliani 1, Colombo A. 2.