Festa di Natale per la grande famiglia della Polisportiva Valmadrera

Ospite speciale Lidia Consolini cresciuta nella Polisportiva e ora in serie A femminile

Ha appena firmato un contratto da professionista con l’Inter

VALMADRERA – Ieri sera presso il Cine Teatro ArteSfera si è svolta la Festa di Natale della Polisportiva Valmadrera. Cinema pieno e tanta allegria grazie alle magie del Mago Adriano che ha divertito gli atleti presenti. Ma la vera sorpresa della serata è stata la presenza di Lidia Consolini che ha appena firmato un contratto da professionista con l’Inter dove milita nel campionato di serie A femminile.

Lidia è cresciuta nelle giovanili della Polisportiva Valmadrera, praticando inizialmente sia volley che calcio ma poi concentrandosi su quest’ultimo dove ha superato se stessa ed è diventata una campionessa. Lidia ha raccontato che si allenava in oratorio quando il campo era ancora di sabbia e che ora si allena tutti giorni, alternando palestra e campo. Ha realizzato il suo sogno e si sta impegnando a fondo per crescere sempre di più.

Il Presidente Alberto De Pellegrin l’ha ringraziata della presenza e delle sue parole, rimarcando come per tutti gli atleti presenti è un punto di riferimento perché lei ce l’ha fatta ad arrivare dove voleva. La serata era iniziata con l’intervento del parroco Don Isidoro Crepaldi, che ha ricordato Don Primo Mazzolari che diceva che se una squadra è guidata da Gesù diventa sempre più forte e non si è più soli o in 5, 6 o 11 ma si diventa 100, 1000, 10.000…

Ha preso poi la parola il Sindaco Cesare Colombo che a nome anche dell’Assessore allo Sport Marcello Butti presente in sala ha ringraziato la Polisportiva Valmadrera per l’attività educativa e sportiva che fa verso i suoi 500 atleti tesserati. Quindi c’è stato lo spettacolo di magia del Mago Adriano, sempre molto coinvolgente e divertente. Infine l’estrazione a premi e il brindisi finale di Buone Feste.