Grande ciclismo nel Lecchese: Il Lombardia sfila davanti a tanti tifosi

Il gruppo è transitato poco prima delle 15, con numerosi appassionati assiepati lungo le strade per assistere al passaggio della prestigiosa classica

La vittoria è andata a Paul Seixas, ventenne francese della Decathlon CMA CGM Team, da oggi il più giovane ciclista a vincere il Lombardia

MALGRATE – Il grande ciclismo attraversa il Lecchese e richiama sulle strade centinaia di appassionati. Il Lombardia edizione 120, la Classica delle Foglie Morte, è transitato poco prima delle 15 anche in provincia di Lecco, regalando al pubblico un nuovo appuntamento con una delle corse più prestigiose del calendario internazionale.

A Malgrate, dove sono state scattate le fotografie del passaggio, numerose persone si sono assiepate lungo il percorso per assistere alla sfilata dei corridori. Smartphone pronti, incitamenti e applausi hanno accompagnato il passaggio della carovana, in una giornata che ha riportato il grande ciclismo sulle strade del territorio.

La corsa, giunta alla 120ª edizione, è partita da Bergamo e si concluderà a Como, dopo 239 chilometri di gara e un dislivello complessivo di circa 4.600 metri. Un percorso impegnativo, con nove salite e un finale destinato a fare selezione tra i protagonisti.

Dopo la partenza da Bergamo e il primo tratto verso la Val Seriana, il gruppo ha affrontato una successione di ascese nelle Prealpi bergamasche, tra cui quelle del Colle dei Pasta, di Selvino, del Colle di Berbenno e di Valpiana. La corsa ha quindi attraversato la Brianza, affrontando il versante Giovenzana del Colle Brianza, prima di scendere verso Lecco.

Da qui, il tracciato ha raggiunto la zona del lago, risalendo la sponda orientale in direzione di Malgrate e del territorio lecchese, per poi proseguire verso Bellagio e affrontare una delle salite simbolo della competizione: la Madonna del Ghisallo, legata alla storia e alla tradizione del ciclismo.

La parte conclusiva ha previsto ulteriori difficoltà altimetriche, con le ascese del Civiglio e di San Fermo della Battaglia, quest’ultima affrontata due volte nel circuito finale prima della discesa verso il traguardo di Como.

Una gara che, ancora una volta, ha unito la dimensione agonistica internazionale alla partecipazione del pubblico locale. Il passaggio nel Lecchese ha rappresentato uno dei momenti più attesi della giornata per gli appassionati, accorsi lungo le strade per vedere da vicino i protagonisti della classica autunnale.

A Como, il successo è andato a Paul Seixas, ventenne francese della Decathlon CMA CGM Team, il più giovane ciclista a vincere il Lombardia, precedendo lo spagnolo Enric Mas della Movistar Team secondo al traguardo e Giulio Ciccone della Lidl-Trek, terzo. Una vittoria che chiude l’edizione 2026 de Il Lombardia e consegna un nuovo capitolo alla storia della Classica delle Foglie Morte. Seixas ha tagliato il traguardo dopo aver macinato i 239km di gara in 5h49’28”, alla media di 41.033km/h.