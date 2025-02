Il Tennis Tavolo Valmadrera riparte alla grande dopo la pausa del campionato

Vittorie in C2 e D1, crescita continua per D2 e D3

In programma i prossimi appuntamenti sportivi

VALMADRERA – Il Tennis Tavolo Valmadrera torna in buona forma dopo la pausa del campionato, conquistando vittorie in due delle quattro categorie. La squadra della massima categoria C2 si impone nettamente, mentre la D1 continua a ottenere buoni risultati. Più altalenanti gli incontri in D2 e D3, influenzati anche da malanni e infortuni di alcuni atleti, che hanno costretto a rinunciare a partecipare a sfide cruciali.

Nel dettaglio, la categoria C2, impegnata in casa a Valmadrera contro la Polisportiva Libertas Cernuschese di Cernusco Lombardone, parte in difficoltà, trovandosi sotto di 2 set nel doppio. Tuttavia, la squadra reagisce con carattere e, grazie alle prestazioni di Vassena e Spaziante, rimonta vincendo 3-2.

Da quel momento, Brambilla Roberto, Vassena Ivan, Spaziante Rebecca e Brambilla Ambrogio infilano una serie di 6 vittorie consecutive. Le gare, seppur intense e combattute, rendono ancora più significativo il 7-0 finale inflitto agli avversari, che pur avendo disputato ottime partite, non sono riusciti a contenere la determinazione del TT Valmadrera.

La formazione D1 continua a crescere, conquistando una vittoria in rimonta nella trasferta comasca di Villaguardia, terminata con un 4-3 per il TT Valmadrera. Dopo un iniziale svantaggio di 3-1 contro gli avversari del Villaguardia A, la squadra ha reagito con determinazione, ribaltando il risultato.

Sono arrivate in sequenza le vittorie convincenti di Fumagalli Michele, Grageda Rodrigo e, infine, la decisiva partita numero 7, giocata da Fontana Stefano, che ha chiuso con una vittoria per 3-1, assicurando il successo di squadra. Con altri 2 punti aggiunti al ricco bottino, la squadra si avvicina al termine del campionato con ottime prospettive.

Le squadre D2 e D3 proseguono il loro percorso di crescita, conquistando ancora preziosi set grazie anche alle giovani leve, che si sono distinte contro avversari più esperti e quotati. Grazie agli insegnamenti degli allenatori del TT Valmadrera e ai preziosi consigli ricevuti dai giocatori più esperti durante gli allenamenti, c’è la forte convinzione che le prestazioni continueranno a migliorare, portando anche queste categorie a tornare a vincere.

I risultati

CATEGORIA C2

TT VALMADRERA – POLISPORTIVA LIBERTAS CERNUSCHESE 7-0

Giocatori: Brambilla Roberto, Spaziante Rebecca, Vassena Ivan, Brambilla Ambrogio

Vittorie: Doppio Spaziante/Vassena , Brambilla R. (2), Spaziante R. (2), Vassena Ivan (1), Brambilla A. (1).

CATEGORIA D1

VILLAGUARDIA “A” – TT VALMADRERA 3-4

Giocatori: Grageda Rodrigo, Fontana Stefano, Fumagalli Michele

Vittorie: Doppio Grageda/Fumagalli, Fumagalli M. (1), Grageda R. (1), Fontana S. (1)

CATEGORIA D2

TT VALMADRERA – TT SARONNO 0-7

Giocatori: Cavallaro Riccardo, Arrigoni Pietro, Anghileri Stefano

CATEGORIA D3 SQUADRA BLU

TT VALMADRERA – TT SANSONE “A” 0-7

Giocatori: Lussana Mauro, Spaziante Raffaello, Frassoni Fabio

I prossimi appuntamenti