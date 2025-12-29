Il Tennistavolo Valmadrera trionfa a Villa Romanò e conquista la Coppa Italia regionale FITET

Percorso netto dal girone alla finale

Quarti, semifinale e atto conclusivo dominati dai lecchesi

VALMADRERA – Prestigioso successo per il Tennistavolo Valmadrera, che a Villa Romanò ha conquistato la vittoria nella fase regionale della Coppa Italia, laureandosi campione regionale e ottenendo la qualificazione alla fase nazionale, che metterà in palio l’accesso al campionato di C1 nazionale nella stagione 2026/2027.

La squadra valmadrerese, composta dal capitano Matteo Valcarenghi, Marco Noseda, Gennaro Belfiore e dal giocatore-tecnico Edoardo Santucci, ha affrontato una competizione intensa, sviluppatasi nell’arco dell’intera giornata, mostrando fin dalle prime partite grande compattezza e solidità.

Inserito in un girone particolarmente competitivo, il Tennistavolo Valmadrera ha chiuso al primo posto grazie alle vittorie contro Isola del Bosco, Morbegno e Morelli, ponendo basi solide per il prosieguo del torneo. Nella fase a eliminazione diretta sono poi arrivati i successi nei quarti di finale contro le Aquile Azzurre e in semifinale contro il Tennistavolo Banfi, che hanno permesso l’accesso alla finale. Nell’atto conclusivo, contro il forte Vigevano, la formazione valmadrerese ha saputo gestire al meglio la pressione, imponendosi con autorità al termine di un incontro combattuto ma sempre sotto controllo.

Determinante il rendimento del doppio, rimasto imbattuto per tutta la manifestazione, così come l’ottimo contributo nei singolari di Valcarenghi, affrontati con qualità tecnica, determinazione e maturità tattica. Pur dovendo impegnarsi a fondo contro avversari di valore, il risultato non è mai stato realmente in discussione. A rendere la giornata ancora più speciale è stata la presenza dei supporter, arrivati fin dal mattino per sostenere la squadra. La loro energia ha accompagnato ogni partita, dimostrando quanto la società e la squadra siano unite e quanto ci si creda in questo progetto sportivo.

Soddisfazione nelle parole della dirigenza del Tennistavolo Valmadrera: “Questo successo è il premio al lavoro serio e costante portato avanti negli ultimi anni. I ragazzi hanno dimostrato grande spirito di squadra e maturità nei momenti decisivi. Siamo orgogliosi del percorso fatto e guardiamo con entusiasmo alla fase nazionale, consapevoli delle nostre possibilità”.

Un risultato di grande valore per il Tennistavolo Valmadrera, che conferma la crescita della società e proietta la squadra verso la fase nazionale della Coppa Italia, che si disputerà agli inizi di giugno 2026 a Riccione, con l’obiettivo di continuare a onorare i colori sociali e di inseguire il prestigioso traguardo della C1 nazionale.