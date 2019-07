In 850 al via della 3^ Granfondo Don Guanella, gara di bici solidale

850 gli atleti allo start domenica mattina sul lungolago di Malgrate

Due percorsi a scelta, poi la festa in Cascina Don Guanella. Vincono Panizza e Calvi di Coenzo

MALGRATE – E’ stato il lungolago di Malgrate a fare da sfondo all’emozionante partenza della Granfondo Don Guanella, corsa ciclistica giunta alla sua 3^ edizione. La gara, ‘recuperata’ oggi da aprile a causa del maltempo, ha visto al via ben 850 ciclisti, partiti dal lungolago puntuali alle 8.

In testa gli atleti di punta ospiti della competizione, tra cui Paolo Savoldelli (due volte vincitore del Giro d’Italia), Claudio Chiappucci El Diablo, testimonial dell’evento con Mauro Santambrogio e Tino Conti (assente giustificato il campione australiano Cadel Evans). Tra di loro non poteva mancato Don Agostino Frasson, cuore del progetto Cascina Don Guanella al quale la Gran fondo è dedicata: “Una gara che è prima di tutto emblema di solidarietà – ha detto Don Agostino sullo start, durante la benedizione – vi auguro di divertirvi e di correre consci del bene che stiamo facendo. Grazie del prezioso supporto, come ogni anno”. Alla partenza era presente anche il gruppo folkloristico dei Firlinfeu che ha allietato con la sua musica tutti i presenti.

Dopo il via gli atleti hanno potuto cimentarsi lungo due percorsi a scelta: il classico da 110 chilometri e uno più ‘corto’ da 63 chilometri. In entrambi i casi i ciclisti hanno potuto godere del panorama mozzafiato del lago e delle montagne e affrontare l’ascesa al santuario del Ghisallo, luogo simbolo del ciclismo.

Il primo a tagliare il traguardo, fissato come da tradizione alla Cascina Don Guanella a Valmadrera, è stato Riccardo Panizza (team Comobike Asd) che ha chiuso la gara con un tempo di 2 ore 53′ e 41”. Dietro di lui il compagni di squadra Daniele Mossini, con 2 ore 53′ e 45” e terzo Niki Giussani (team Marville) con 2 ore 53′ e 49”.

Il podio rosa è stato invece aperto da Eleonora Calvi di Coenzo (team Rodman Azimut Squadre Corse) con un tempo di 3 ore 25′ e 43”, seguita da Anna Cordella (team Asnaghi Cucine Asd) con un tempo di 3 ore 28′ e 05” e terza Chiara Quartesan (team La Veloce Melzo) con 3 ore 40′ e 03”.

Dopo la conclusione della gara il ristoro tutti insieme presso Cascina Don Guanella seguito dalle premiazioni ufficiali. Appuntamento al prossimo anno!

