La Pol. Valmadrera profeta in patria: successo al torneo “Franco Gargiulo”

VALMADRERA – Come da tradizione, anche quest’anno il “Mese dello Sport” del Comune di Valmadrera si è aperto con il torneo “Franco Gargiulo”, intitolato allo storico sponsor della Polisportiva Valmadrera e titolare del mobilificio Promessi Sposi.

Nella prima sfida del triangolare, l’Oratorio Lecco Alta ha avuto la meglio sul Mandello con il punteggio di 1-0, costringendo così questi ultimi ad affrontare i padroni di casa del Valmadrera nella seconda partita. Entrambi gli incontri sono stati caratterizzati da un buon agonismo, pur risentendo della fase di preparazione atletica e delle alte temperature.

I padroni di casa in maglia arancione sono passati in vantaggio al 24esimo minuto con una rete di Moyans, autore di una lunga progressione dalla metà campo conclusa con un potente tiro sotto porta. Il Mandello ha ristabilito la parità al 35esimo su calcio di rigore, portando la sfida ai tiri dal dischetto, dove ha infine avuto la meglio.

Nell’ultima e decisiva partita, il Valmadrera ha conquistato la vittoria per 1-0 sul Lecco Alta grazie a un gol nei minuti finali di Cedric Koné, abile a proteggere il pallone con il corpo e a insaccare con freddezza a due minuti dal termine.

Nella classifica finale, il Valmadrera si è aggiudicato il primo posto con 4 punti, seguito dall’Oratorio Lecco Alta a quota 3 e dal Mandello, terzo con 2 punti.

A seguire, le premiazioni si sono svolte alla presenza di numerose autorità e ospiti. Sono intervenuti con un saluto il dirigente della Polisportiva, Beppe Canali, il sindaco Cesare Colombo, che ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dalla Polisportiva Valmadrera, e Antonio Rusconi, che ha ricordato con parole sentite la figura di Franco Gargiulo.

Alla cerimonia erano presenti anche i titolari del mobilificio Promessi Sposi, la moglie di Franco, Agnese, e il figlio Simone con tutta la famiglia.