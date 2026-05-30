La Polisportiva Valmadrera celebra i suoi ragazzi: “La stagione migliore di sempre”

Stagione da record per la Prima Squadra chiusa con 69 punti in 30 partite

VALMADRERA – Si è conclusa con un momento di festa la stagione straordinaria, la migliore in assoluto, della prima squadra della Polisportiva Valmadrera in Prima Categoria. Una stagione da 69 punti in 30 partite, con miglior attacco e seconda difesa, numeri incredibili solo in parte offuscati dalle sconfitte nello spareggio e nella finale dei play-off.

Il presidente, Alberto De Pellegrin, ha ringraziato tutti i collaboratori e l’entusiasmo e l’impegno di tutti i ragazzi. L’obiettivo è quello di ripartire per la prossima stagione con una squadra altrettanto forte che conservi l’attuale gruppo. Il Consiglio in questi giorni sta programmando tutte le squadre della Polisportiva Valmadrera per la prossima annata sportiva.

A seguire ci sono state premiazioni dei giocatori che più si sono distinti in stagione: Alessandro Pollice e Ismailou Moumouni come giocatori emergenti dell’anno. Daniele Rugge Ruggiero che passerà dal campo a guidare il rapporto tra calciatori e società. Kane come miglior cannoniere della squadra. Capitan Redaelli premiato con la maglia numero 6 della società e il portiere Dylan Gatti per il maggior numero di minuti giocati .