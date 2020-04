La Polisportiva Valmadrera guarda alla prossima stagione

Decisa la conclusione dei campionati giovanili

La società sportiva valmadrerese guarda al dopo virus

VALMADRERA – La Polisportiva Centro Giovanile Valmadrera, appresa la decisione di concludere tutti i campionati giovanili, pensa già alla prossima stagione 2020-2021. In attesa delle decisioni delle varie federazioni per le squadre dei più grandi (in particolare la 1^ divisione di volley era avviata alla promozione e guidava il girone B del raggruppamento MI-MB-LC con 9 punti di vantaggio sulla seconda) è già tempo di programmazione.

Sono già al lavoro i tre team manager di settore, Fabio Corti per il calcio, Roberto De Capitani per la pallavolo e Antonio Locatelli per la pallacanestro, per allestire le squadre di quella che sarà la 47^ stagione per la Polisportiva.

Dalla Scuola Calcio (che toccherà prossimamente la sua 29^ edizione) al Mini-volley, fino alla 2^categoria nel calcio, alle due squadre di 1^ Divisione nel volley e alla 1^ Divisone nel basket: erano 23 le squadre al via nella stagione in corso, non conclusa causa le note vicende legate al virus, e l’intenzione per la stagione prossima è proprio quella di confermare tutti i gruppi.

Peraltro, la società andrà incontro agli atleti già iscritti che non hanno potuto svolgere appieno l’attività annuale con uno sconto sulla quota futura. Si attenderà inoltre la comunicazione sui prossimi calendari sportivi in quanto si vorrebbe recuperare a settembre due importanti eventi calcistici giovanili che erano in programma ad aprile e a maggio, ovvero il 2° Memorial “Rita Pozzi” dove era prevista la partecipazione di squadre come Inter e Torino, e il 2° torneo “ Orange Junior Cup” con la partecipazione di 16 squadre del territorio.

Quest’ultimo torneo, che era previsto per il 10 maggio, avrebbe visto sfilare in Oratorio, sede del nostro nuovo campo sintetico, il Corpo Bandistico S. Cecilia di Valmadrera per il suo Centenario di Fondazione, unitamente ad altre bande.

Si spera inoltre vivamente di poter tranquillamente disputare i tradizionali tornei di calcio di fine estate, inseriti nel calendario del Mese dello Sport del comune di Valmadrera, ovvero il 28° Torneo “Franco Gargiulo a.m.” e la 10^ edizione del Memorial “ Pietro Giorgi e Fabio Valtulina”.

Una Polisportiva Valmadrera che guarda quindi al futuro con rinnovata fiducia e con il desiderio di mettersi al servizio, come sempre, del suo territorio, con i suoi oltre 400 atleti, i suoi tecnici e dirigenti.