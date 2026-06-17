Mister della prima squadra sarà Massimo Gusmeroli, 43 anni, laurea in scienze motorie e dello sport

VALMADRERA – La Polisportiva Valmadrera riparte da mister Gusmeroli. La società del presidente Alberto De Pellegrin ha infatti comunicato ufficialmente lo staff della prossima stagione sportiva.

Mister della prima squadra sarà Massimo Gusmeroli, 43 anni, laurea in scienze motorie e dello sport, che ha allenato a Morbegno e Barzago in promozione e prima categoria e ha esperienze nel settore giovanile di Renate, Tritium, Olginatese.

Mister Gusmeroli ha accettato con entusiasmo l’incarico e afferma: “So che il Valmadrera viene da un’annata straordinaria, solo in parte macchiata dalla delusione di aver perso lo spareggio. So di incontrare un bel gruppo di giocatori capaci e affronto con entusiasmo questa nuova esperienza”.

Il presidente De Pellegrin sottolinea: “Vogliamo riproporre uno staff e un gruppo giocatori che dia ancora alla Polisportiva grandi soddisfazioni. La prima squadra è l’esempio per tutto il settore giovanile e per noi rappresenta un grande investimento”.

A collaborare con mister Gusmeroli ci sarà Daniele Ruggiero, che passa dal campo come centrale di difesa al rapporto tra giocatori e società, Ivan Frigerio, allenatore dei portieri e Alessio Maroni, preparatore atletico. Continuano anche il massaggiatore Jacopo Dell’Oro e il fisioterapista Massimo Manzoni, come i dirigenti Ernesto Rusconi, Mauro Gargantini e Teodoro Dell’Oro. Come sempre ci sarà collaborazione anche con l’allenatore degli juniores regionali, Nicolò Negrotti e con Mauro Vassena, allenatore della neonata squadra di terza categoria, vera novità di quest’anno. Nel frattempo, 14 giocatori della rosa dello scorso anno hanno già rinnovato il tesseramento e, come tradizione, a metà luglio ci sarà la presentazione della squadra con gli sponsor.