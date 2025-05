La Rovinata e il Biassono vincono il Torneo Orange Junior Cup Mario Butti

La Rovinata vince 1-0 sul Manara, mentre il Biassono 3-0 sulla Colico Derviese

Il torneo è dedicato alla memoria di Mario Butti, morto in un tragico incidente

VALMADRERA – In una domenica assolata, tanto da sembrare un assaggio di estate si è giocato, presso il campo in sintetico dell’Oratorio di Valmadrera, il torneo organizzato dalla Polisportiva in memoria di Mario Butti. Oltre 200 atleti delle annate 2015 e 2016, divisi in 16 squadre hanno preso parte alla manifestazione che ha visto disputare 36 partite tra gironi, semifinali e finali.

L’Orange Junior Cup si è conclusa con la vittoria della Rovinata per l’annata 2015 e del Biassono per i 2016, che hanno sconfitto in finale rispettivamente il Manara e la Colico Derviese. La Rovinata ha ottenuto una vittoria su misura (1-0) a seguito di una partita estremamente equilibrata, in cui c’è stata fino all’ultimo una concreta possibilità di rimonta, mentre il Biassono ha trionfato per 3-0 sulla Colico Derviese.

Alla conclusione del torneo è stata la Signora Luigia, madre di Mario Butti, tragicamente scomparso più di 30 anni fa in un incidente stradale, a premiare tutti gli atleti presenti. Insieme a lei si trovavano anche il socio fondatore della Polisportiva Valmadrera Antonio Rusconi, l’Assessore allo sport Marcello Butti e il presidente della polisportiva Alberto de Pellegrin, che ha ringraziato tutti gli atleti presenti e i volontari.