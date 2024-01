La Starlight si schianta contro Albino. Serata storta per le valmadreresi

Niente da fare per la giovane formazione di coach Stefano Zucchi sul difficile campo di Albino

“Sappiamo che non sono queste le partite da vincere, ma mi sarei aspettato una prestazione migliore”

VALMADRERA – Pronostico rispettato. Il calendario del campionato di serie B di basket proponeva gli incontri della penultima giornata di andata, con le valmadreresi della Dogana Vecchia Starlight impegnate sabato sera sul difficile campo dell’Albino. Niente da fare per la giovane formazione di coach Stefano Zucchi, contro un quintetto di casa decisamente in grande serata. Il risultato di 84-32 (12-10, 36-20, 57-24) per le padrone di casa, è la sintesi di quello che è successo, o non è successo (in base ai punti di vista), al palazzetto bergamasco.

Ovviamente per nulla soddisfatto coach Zucchi: “Decisamente brutta partita, dove quasi niente ci è riuscito in maniera sopra la sufficienza. Negative tutte le statistiche. Dai tiri, alle palle perse, dai liberi, ai rimbalzi. Nessuna ragazza è mai entrata in partita e, a parte il primo quarto, quando Albino ha alzato l’intensità in campo ci siamo perse nel buio. Sappiamo che non sono queste le partite da vincere, ma onestamente mi sarei aspettato una prestazione migliore, soprattutto sotto l’aspetto della convinzione e del carattere, e questo stop, ci ributta coi piedi per terra. La voglio considerare una serata storta. Perché noi non siamo quelle viste ad Albino. E, quindi, mi aspetto una risposta già dalla prossima settimana. Lo dobbiamo prima di tutto a noi stesse e son sicuro che le ragazze sapranno reagire. Hanno anche l’obbligo di farlo. Per se stesse, per la squadra e per la società.

EDELWEISS ALBINO 84

DOGANA VECCIA STARLIGHT 32

Parziali: 12-10, 24-10, 21-4, 27-8

Dogana Vecchia Starlight: Aondio, Orsanigo, Spreafico 9, Levi, Vergani, Galli 4,

Lisoni ne, Torri R., Merli 3, Russo 11, Fioritti 1, Natoli 4.