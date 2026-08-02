La Starlight torna in Serie B Femminile: al via la sinergia con Basket Costa

La gestione logistica e organizzativa affidata alla società valmadrerese per le gare casalinghe del sabato

Collaborazione strategica con il Basket Costa che metterà a disposizione il gruppo Under 19

VALMADRERA –La FIP Lombardia ha ufficialmente accolto la domanda di ammissione della Starlight al prossimo Campionato di Serie B Femminile. Dopo due stagioni, la prima squadra di Valmadrera si appresta così a calcare nuovamente i parquet del massimo torneo regionale, confermando e rilanciando la propria linea verde incentrata sulla valorizzazione delle giovani.

Per affrontare questa categoria senior, la società ha siglato una collaborazione strategica con il Basket Costa. Il roster che scenderà in campo sotto il nome Starlight sarà composto interamente dalle atlete del gruppo Under 19 di Costa, con l’obiettivo di maturare un’importante esperienza formativa.

La squadra, sponsorizzata da Dogana Vecchia, disputerà le proprie gare casalinghe il sabato sera a Valmadrera. Basket Costa metterà a disposizione il gruppo squadra e lo staff tecnico, mentre la Starlight si farà carico della gestione logistica, economica e organizzativa dell’impianto di gioco.

I progetti di sviluppo del settore giovanile non si fermano alla prima squadra. Per dare continuità al percorso intrapreso, Starlight e Foxes Giussano uniranno le forze per schierare squadre competitive nei prossimi campionati Under 19 e Serie C per la stagione 2026/27.

Il vicepresidente Pino Scelfo ha commentato: “La decisione nasce dal fatto che, piuttosto che investire budget su giocatrici senior che rischiano di andare via dopo una sola stagione, preferiamo valorizzare il settore giovanile. Da qui la partnership con Costa, che gestirà la parte tecnica mentre noi copriremo la logistica della palestra. Continueremo inoltre il lavoro sul nostro vivaio insieme alle Foxes Giussano per i campionati Under 19 e Serie C.”

Parole di supporto anche da parte di Fabrizio Ranieri (Dirigente Basket Costa): “Abbiamo deciso di supportare una piazza storica come Valmadrera per aiutarla a ritrovare slancio, seguendo un modello di sostegno al territorio. Noi forniremo il gruppo squadra Under 19 e la struttura tecnica. Mentre Valmadrera gestirà l’aspetto logistico ed economico di un campionato che richiede un impegno importante. Inoltre, prosegue la strada tracciata la scorsa stagione con la gestione sportiva dei gruppi Pantere e la sinergia per il minibasket sul territorio con nuove idee”