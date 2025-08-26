La Starlight Valmadrera accoglie Sofia Penati

La giovane atleta entra a far parte del gruppo della prima squadra

“Sono orgogliosa di indossare la maglia di una società importante come Valmadrera”

VALMADRERA – Un nuovo innesto per la Starlight Valmadrera: la società è lieta di accogliere Sofia Penati, classe 2004, residente a Bellusco (MB), che entra ufficialmente a far parte del progetto della prima squadra della Dogana Vecchia Starlight.

La giovane brianzola si distingue per determinazione e grande entusiasmo in vista dell’inizio della nuova stagione. Si presenta così al pubblico: “Ho iniziato a giocare a basket a 7 anni nella Di Po Vimercate. Negli anni successivi ho militato nelle giovanili di Villasanta, Carugate e Usmate. Sono orgogliosa di indossare la maglia di una società importante come Valmadrera“.

Sofia Penati racconta com’è nato il contatto con la Starlight: “Il coach Stefano Zucchi, che è stato mio allenatore nelle giovanili del Villasanta, mi ha proposto di entrare a far parte del progetto di Valmadrera. Ho accettato con entusiasmo perché conosco bene Zucchi, so come lavora e nutro grande fiducia in lui”.

“Inoltre, ho sempre sentito parlare molto bene di questa società, che vanta una storia importante e ricca di valori. Con la Starlight voglio crescere sia dal punto di vista tecnico che agonistico – conclude Sofia Penati – Sono convinta di potermi inserire al meglio nel gruppo e darò il massimo per contribuire a una stagione positiva, sia per me che per la squadra”.