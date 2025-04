Le giovani della Starlight Valmadrera al torneo di Pesaro

Un’esperienza formativa, unica e divertente

VALMADRERA – Nuova esperienza per le giovani della Starlight Valmadrera. Tutte le ragazze hanno partecipato al torneo di Pesaro nella categoria Under 19, che si è tenuto nel weekend di Pasqua. Ovviamente essendo sotto età nella maggior parte delle effettive il risultato era in secondo piano, ma spirito di aggregazione, competere contro squadre più esperte era l’obiettivo finale della tre giorni.

Dopo un avvio nelle prime gare sicuramente difficile, perso con Breganze, Bologna, Carugate, nell’ultima partita contro Cremona le valmadreresi hanno tirato fuori l’orgoglio e la voglia di vittoria. Un’esperienza formativa, unica e divertente e questo ha ripagato la “fatica” dello staff e della società. A volte certe esperienze si danno per scontate e per molti “abitudinarie”, ma solo individualmente ognuno porterà a casa un bagaglio di emozioni e sensazioni unico e indimenticabile.