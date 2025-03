Lecco. Grande successo per il 2° Torneo Open Asd Tennis Tavolo Valmadrera

Il torneo si è svolto al Palazzetto Maria Ausiliatrice

Straordinaria partecipazione di atleti e pubblico

LECCO – Dopo il successo dell’anno scorso, i migliori talenti del tennistavolo nazionale tornano a Lecco per il torneo Open, organizzato dalla Fitet e dal Tennistavolo Valmadrera, con la collaborazione di numerosi enti e associazioni. I tornei si sono svolti nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 marzo.

Da quando, fino a pochi anni fa, veniva chiamato “ping pong”, il movimento si è evoluto, trasformandosi in un vero e proprio sport: il tennistavolo. Oggi, con la partecipazione di migliaia di atleti, questa disciplina unisce passione e rispetto per le regole, dando vita a partite intense e spettacolari, come quelle che hanno animato il torneo di Lecco.

La categoria Over 450 ha visto scendere in campo alcuni dei giocatori più talentuosi ed esperti del panorama regionale e nazionale, inclusi i promettenti atleti del Tennistavolo Valmadrera, che si sono confrontati in appassionanti sfide. I giovani, affrontando avversari di alto livello, hanno dimostrato di saper competere con tutti, sia dal punto di vista tecnico che agonistico.

Dalle 9 di sabato 15 marzo fino a tarda sera di domenica 16, Lecco è tornata a essere protagonista del tennistavolo nazionale, come lo scorso anno, ospitando i quattro tornei organizzati: Over 450, Over 1500, Over 2500 e Over 4000. Ogni torneo corrisponde alla posizione in classifica di ciascun atleta iscritto, offrendo un’ampia gamma di sfide competitive.

Gli incontri della categoria regina, l’Over 450, sono stati combattutissimi, con la partecipazione dei coraggiosi Spaziante e Grageda, che hanno difeso con determinazione i colori del Tennistavolo Valmadrera. Entrambi hanno offerto ottime prestazioni contro temibili avversari provenienti da tutta Italia, aprendo così la strada agli altri giovani del TT Valmadrera, che si sono poi distinti nei successivi tornei Over 1500, 2500 e 4000, tutti conclusi in serata.

Il 2° Torneo Open Asd Tennistavolo Valmadrera, Trofeo Vefer SpA, è ormai da due anni l’appuntamento di riferimento per il tennistavolo lecchese. Anche quest’anno si è concluso con un grande successo, sia in termini di pubblico che di spettacolo, registrando il tutto esaurito e il sovraffollamento delle iscrizioni.

Il risultato positivo è stato possibile grazie all’impegno del team di organizzatori, che ogni anno mettono in campo competenze e risorse fondamentali per il successo dell’evento, supportati dai numerosi volontari e dagli appassionati lecchesi, sempre più presenti e coinvolti.