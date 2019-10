L’Interlaghi Laser parla al femminile. Lucia Nicolini batte tutti a Paré

Vince la milanese Lucia Nicolini il Trofeo messo in palio dal Circolo Velico Tivano di Valmadrera

Quarta edizione e partecipazione in crescita per due belle giornate di regate

VALMADRERA – Una brava e veloce Lucia Nicolini ha vinto il Trofeo Interlaghi Laser 2019, regata per le classe Laser Standard, Laser Radial e Laser 4.7. svoltasi sabato e domenica nella baia di Parè a Valmadrera e organizzata dal Circolo Velico Tivano (CVT).

Con tre vittorie su sei (la prova peggiore veniva scartata), la velista milanese si è aggiudicata il Trofeo, assegnato all’atleta che ha ottenuto il miglior punteggio in tutte le prove senza scarto in relazione al numero di concorrenti della propria classe.

La gara

Arrivata alla quarta edizione, l’Interlaghi Laser ha visto finora due vittorie femminili (nella prima edizione vinse Carlotta Siboni del CVT) e altrettante maschili, ma del solo Riccardo Urbani.

Trentotto complessivamente i partecipanti (in crescita rispetto allo scorso anno) al via sabato alle 14,30, sotto una Breva costante intorno agli otto nodi. Tre le prove portate a termine nella prima giornata e altrettante nella seconda, con partenza alle 8,30 di domenica mattina e un bel classico Tivano da 12-15 nodi di media e un po’ capriccioso nei salti di vento, ma che ha tenuto bene per tutta la mattinata.

Nicolini, appartenente all’associazione sportiva Marvelia, si è aggiudicata anche il primo premio di classe nella Radial, mettendo in riga gli altri 14 velisti e distanziando la compagna di club Margherita Ronzoni vincitrice di una prova nella giornata di sabato. Al terzo posto Tommaso Ghetti del CVT, autore di due secondi posti.

Un vero peccato invece per il milanese Lorenzo Masetti (Marvelia), dominatore assoluto della classe Standard e primo classificato con un filotto di sei vittorie su sei, ma penalizzato nella classifica per il Trofeo dal minor numero di concorrenti (otto) nella sua classe. Il veterano bellanese Alessandro Castelli (Circolo Vela Bellano) si è piazzato al secondo posto grazie ai tre secondi posti ottenuti, che gli hanno permesso per un solo punto di tenere a distanza il terzo classificato Alberto Orombelli (Marvelia).

Tra i giovani vince un valmadrerese

Una partita a due tra il Circolo Velico Tivano e Orza Minore invece nella classe 4.7 (più giovani e più leggeri), in quanto tutti e 12 gli iscritti erano suddivisi tra le due associazioni sportive. Ad avere la meglio è stato il diciassettenne valmadrerese Giorgio Rota (CVT), con due belle vittorie nella prima giornata e una difesa del primato nella seconda. Secondo in classifica a un solo punto dal vincitore Valerio Cassanmagnago (Orza Minore) nonostante le tre vittorie parziali, mentre al terzo posto si è piazzato un altro velista dell’Orza Minore, William Girardi, con una vittoria parziale.

Ringraziamenti e prossimo appuntamento

Un ringraziamento è dovuto al Comitato di regata presieduto da Enea Beretta coadiuvato da Lorenzo Crippa e Cammarata Enrico per l’ottimo disimpegno nel predisporre i campi di regata e anche nell’”appianare” alcune querelle tra i regatanti. Impossibile però evitare la squalifica della terza prova di sabato a causa della protesta di un concorrente per Cassanmagnago, fino a quel momento dominatore delle prime due prove di giornata.

Appuntamento ora a domenica prossima sempre al Circolo Velico Tivano per il 6° Meeting Optimist della relativa classe, mentre il 26-27 ottobre successivi si chiuderà con l’Interlaghina Optimist.