Mese dello Sport Valmadrera. Successo per l’iniziativa della Sezione Cacciatori

Numerosi partecipanti a San Tomaso per una giornata tra sport, natura e tiro di precisione

VALMADRERA – Anche quest’anno, nell’ambito del Mese dello Sport 2025, la Sezione Cacciatori di Valmadrera ha partecipato con entusiasmo all’evento in località San Tomaso, allestendo una postazione di tiro con carabina ad aria compressa.

Come da tradizione, l’attività ha suscitato grande curiosità e coinvolgimento, attirando numerosi partecipanti desiderosi di cimentarsi nel tiro di precisione, nel tentativo di colpire i bersagli metallici. A favorire l’affluenza, anche la splendida giornata di sole che ha reso ancora più piacevole la permanenza sul pianoro.

Particolarmente interessati si sono mostrati giovani e bambini, affascinati da una disciplina che raramente trova spazio in contesti pubblici sul territorio.

“Un sentito ringraziamento va ai numerosi associati della Sezione, per la loro presenza e disponibilità nel promuovere questa attività, così come per l’impegno costante nelle iniziative locali” spiegano i collaboratori dell’iniziativa.

La giornata è stata arricchita da un momento conviviale con il pranzo presso l’Agriturismo Rusconi.

Alla manifestazione ha preso parte anche Massimo Manzoni, Presidente della Consulta dello Sport, che ha voluto ringraziare la Sezione Cacciatori per l’ottima riuscita dell’evento, all’insegna dello sport, della socialità e del divertimento.