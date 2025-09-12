Minibasket in festa a Valmadrera, divertimento e sport per tutti i bambini

Evento gratuito con omaggi e attività sportive pensate per promuovere il basket

Appuntamento a sabato 13 settembre dalle 15 alle 17

VALMADRERA – In occasione del Mese dello Sport promosso dal Comune di Valmadrera, Starlight e Basket Costa, dopo la collaborazione avviata ad agosto, organizzano la prima festa del minibasket.

L’attività è aperta a tutte le bambine e a tutti i bambini del territorio. A ogni partecipante verrà donato un omaggio, seguito da giochi, divertimento e tanto basket.

“Questa collaborazione nasce con l’obiettivo di promuovere il basket sul territorio attraverso eventi, tornei e momenti di confronto tecnico. E non è tutto, stiamo già sviluppando un nuovo progetto dedicato al minibasket femminile, che prenderà forma in una zona ancora da definire” concludono gli organizzatori.

L’iniziativa si svolgerà sabato 13 settembre dalle 15 alle 17 al Palazzetto di Valmadrera.