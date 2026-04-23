Motonautica. A Valmadrera arriva la Lario Power Race: nel weekend gare a Parè

Domenica le prove e la competizione sul lago tra Valmadrera e Mandello; attese circa 40 imbarcazioni dei campionati nazionali

Previsti anche stop alla navigazione sul lago e modifiche alla sosta in zona Parè durante le fasi di gara

VALMADRERA – Sarà la Baia di Parè a fare da cornice, nel fine settimana, alla Lario Power Race – 1° Trofeo Follia, manifestazione di motonautica di carattere nazionale che porterà sul lago circa 40 imbarcazioni impegnate in diverse competizioni.

L’evento, organizzato da “Follia – Rib & Powerboats Racing Team ASD”, vedrà la partecipazione di equipaggi appartenenti al Campionato Italiano Touring Cup, al Campionato Italiano Diporto Performance e al Campionato Italiano Honda Offshore, oltre a imbarcazioni della classe Diporto con potenza minima di 100 cavalli.

La manifestazione rappresenta un’importante occasione di visibilità per Valmadrera e per la frazione di Parè, grazie al coinvolgimento di reti di settore, testate giornalistiche specializzate e generaliste, oltre a influencer a livello nazionale.

Il programma si svilupperà su tre giornate. Venerdì 24 e sabato 25 aprile saranno dedicati all’arrivo delle imbarcazioni, alle verifiche tecniche e alle riunioni dei piloti. Domenica 26 aprile sarà invece il momento centrale dell’evento, con le prove libere previste dalle 12.25 alle 13.25 e, a seguire, dalle 15.15 alle 17, la gara nel tratto di lago antistante Valmadrera fino all’area di Mandello del Lario.

Durante le fasce orarie delle attività in acqua, nel tratto lacuale compreso tra Malgrate, Valmadrera, Lecco, Abbadia Lariana e Mandello del Lario, sarà sospeso il servizio di trasporto pubblico di linea via battello e sarà interdetta anche la navigazione ai natanti da diporto.

L’area paddock, riservata agli organizzatori e ai piloti, sarà allestita nella zona degli stalli di parcheggio in prossimità del Circolo Velico Tivano e nei parcheggi retrostanti l’area camper. Per questo motivo i parcheggi P1 e P4 non saranno disponibili per la sosta.

Non sono invece previste limitazioni alla circolazione stradale, né lungo la viabilità comunale né sulla SP 583.