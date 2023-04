Niente da fare per la Starlight Valmadrera in casa dell’Albino

Partita a senso unico con le bergamasche sempre avanti

“Niente drammi, ora affrontiamo le due partite in casa al meglio per concludere bene il campionato”

VALMADRERA – Trasferta in terra bergamasca per il quintetto valmadrerese della Dogana Vecchia Starlight impegnata, sabato sera, sul campo dell’Albino nel match valido per la terz’ultima giornata di ritorno del campionato di serie B di basket femminile. Una sfida dove soprattutto le locali avevano l’obbligo di non sbagliare, considerata la loro posizione in classifica.

È stata una partita a senso unico (partita conclusa 90-58) con Albino sempre avanti, e decisamente padrona del match. Valmadrera, dopo la vittoria meritata ottenuta settimana scorsa contro Villasanta, ha giocato con un spirito agonistico decisamente diverso con il coach Stefano Zucchi che ha gestito la serata, e la partita, sfruttando molte alcune atlete, che durante la stagione, avevano sulle gambe poco minutaggio. Si mette da parte questa sfida, e adesso, in casa Valmadrera, si pensa alla prossima sfida.

“Direi che non c’è stata partita. La forza fisica e l’intensità prevista di Albino si è vista fin dai primi minuti – ha detto Zucchi -. La nostra reazione si è vista forse nel terzo periodo finito in parità. Per il resto vuoi la nostra inferiorità fisica e agonistica, aggiunta alla ovvia inesperienza delle più giovani hanno permesso soprattutto alle loro lunghe di padroneggiare dentro il pitturato. Voglio rimarcare la buona prestazione di Camilla Marconetti che non si è mai tirata indietro. Comunque niente drammi ci può stare qui ad Albino e ora affrontiamo le due partite in casa al meglio per concludere bene il campionato”.

EDELWEISS ALBINO 90

DOGANA VECCHIA STARLIGHT 58

Parziali: 19-11, 26-11, 19-19, 26-17

Dogana Vecchia Starlight: Orsanigo 6, Panzeri 13, Allevi 3, Aoudio, Padilla, Oggioni,

Marconetti 17, Frigerio 13, Galli 3, Fioritti, Ceccato 3.