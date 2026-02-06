Orange Winter Cup, numeri record per il torneo giovanile lecchese

Il torneo organizzato dalla Polisportiva Valmadrera Centro Giovanile ha animato per tutto gennaio il campo dell’oratorio maschile

Con 46 partite giocate e 237 gol segnati, la manifestazione ha offerto un calcio dinamico e partecipato dentro e fuori dal campo

VALMADRERA – Pomeriggio dopo pomeriggio, nel corso del mese di gennaio, l’Orange Winter Cup ha animato il campo dell’oratorio maschile di Valmadrera, diventando un punto di riferimento per il calcio giovanile del territorio. Il torneo, organizzato dalla Polisportiva Valmadrera Centro Giovanile, ha richiamato numeri significativi e una partecipazione costante, confermandosi come un appuntamento capace di coniugare qualità sportiva e valori educativi.

In campo si sono alternati 250 atleti appartenenti a 17 società, impegnati complessivamente in 46 partite. Un calendario fitto che ha portato a disputare 1100 minuti di gioco, vissuti con intensità non solo dai giovani calciatori, ma anche da staff tecnici e famiglie presenti a bordo campo. Il dato delle reti segnate – 237 gol complessivi – restituisce l’immagine di un torneo vivace, caratterizzato da ritmi alti e da un atteggiamento propositivo delle squadre partecipanti.

Accanto all’aspetto agonistico, l’Orange Winter Cup ha messo al centro anche ciò che tradizionalmente distingue le manifestazioni di calcio giovanile più riuscite: sportività, rispetto reciproco e relazioni costruite dentro e fuori dal rettangolo verde. Elementi che hanno contribuito a creare un clima disteso e partecipato, trasformando ogni giornata in un momento di incontro oltre che di competizione.

Nel corso delle settimane, il torneo ha saputo ritagliarsi uno spazio riconoscibile nel panorama sportivo locale, candidandosi a diventare uno degli appuntamenti di riferimento per il calcio giovanile lecchese. Un evento che ha lasciato il segno non soltanto nei risultati, ma soprattutto nell’atmosfera che ha accompagnato tutte le gare disputate nel mese di gennaio.