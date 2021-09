Osa Valmadrera. VK70: chilometro verticale in occasione del 70°

La gara si terrà sabato 2 ottobre

Partenza dalla frazione Trebbia e arrivo in cima al monte Rai

VALMADRERA – L’ Asd O.S.A. Valmadrera, in occasione del 70° di fondazione della Società, organizza, sabato 2 ottobre, il VK70, gara di Vertical Kilometer a cronometro individuale con partenza da Valmadrera – Fraz. Trebbia (253 mt) ed arrivo in vetta al Monte Rai (1259 mt), percorrendo il sentiero n. 1 “Lucio Vassena”, per una lunghezza di circa 3300 metri.

L’evento è inserito nel calendario della Federazione Italiana Skyrunning (FISky).

Programma

Ore 10.30 – 13.00 Ritrovo e consegna dei pettorali gara

Ore 13.00 Partenza del primo concorrente

Ore 16.20 Previsto arrivo dell’ultimo concorrente in vetta

Ore 17.30 Pasta party e premiazioni presso il Ristoro O.S.A. in località San Tomaso