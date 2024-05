L’addio dopo 15 anni alla guida della società valmadrerese

“Credo che sia giunto il momento di dare un cambio e lasciare spazio a persone con idee nuove”

VALMADRERA – Pino Scelfo lascia la presidenza della Starlight Valmadrera dopo 15 anni.

Entrato nel consiglio della Starlight nel novembre del 2011, nel giugno 2012 viene eletto Presidente. Oggi, a distanza di quasi 15 anni da quell’elezioni, ha deciso di dire basta e fermarsi.

“Credo che sia giunto il momento di dare un cambio e lasciare spazio a persone con idee nuove – spiega – Le mie dimissioni sono con effetto immediato ma continuerò a dare un contributo fino al 30 giugno. Lascio la Società con la conferma dello staff della prima squadra di cui coach Zucchi era al corrente della mia scelta come pure gli assistenti Brenna e Adan. Dispiace? Sì. Ma bisogna rinnovarsi nella vita e nello sport. Sia per un discorso personale, ma anche di società”.

L’ormai ex presidente prosegue: “Ci tengo a ringraziare i tecnici ed assistenti che ho citato, per aver accettato di proseguire il progetto intrapreso nella passata stagione. Bisogna dare continuità. Cosa importante, e doverosa, la riconferma degli sponsor, anch’essi al corrente della mia scelta. La Dogana Vecchia continua come main sponsor. Penso di aver lasciato la società per continuare sui progetti intrapresi. Ho parlato con le ragazze della prima squadra, e con le under, perché ritengo giusto che lo sappiano personalmente da me e non dai media”.

Riavvolgendo il nastro dei ricordi di questa lunga esperienza, Scelfo tra i ricordi più bellio ha la promozione in A2 con l’organizzazione della festa sull’isola Viscontea.

Dall’altro lato della medaglia, parlando di delusioni, non ha dubbi: “Delusione no. Più che altro l’amarezza di non essere riuscito a realizzare la collaborazione con altre Società, che più volte ho cercato di realizzare, questo sì. Ho trovato delle barriere. Tutte si sono tirate indietro. Dal mio punto di vista in questo periodo le società devono collaborare fra loro per cercare di andare avanti, certo qualcuno deve fare un passo indietro e confrontarsi e collaborare”.

La scelta di lasciare Valmadrera cova da diverso tempo: “E’ da circa due anni che continuo a pensare di lasciare, e non avendo trovato nessuno che mi sostituisse sono andato avanti. Adesso pur essendoci le stesse problematiche intendo lasciare avendo portato a termine il mio mandato.

Guardando al futuro Pino Scelfo dice di prendersi un po’ di riposo: “Per il momento penso a riposare poi vedremo cosa succede”.

E come per tutti gli addii che si rispettino, non mancano i ringraziamenti: “Voglio ringraziare tutti Sponsor, dirigenti, coach, atlete/i, genitori, fornitori e i media che hanno lavorato, collaborato e parlato della Starlight. Anche con coloro che ci siamo scontrati od abbiamo avuto delle divergenze. Mi sono sempre comportato per salvaguardare la Starlight. Un grazie particolare all’amministrazione Comunale per essere sempre stata vicino alla Starlight ed ha cercato di assecondare le nostre richieste. Grazie di cuore a tutti e buon basket>>.

Di conseguenza, con le dimissioni di Pino Scelfo, entro il 31 giugno la società dovrà presentare la lista ufficiale del prossimo consiglio direttivo della Stralight Valmadrera.