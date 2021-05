VALMADRERA – La Polisportiva Valmadrera pensa in fretta alla prossima stagione: nel secondo consiglio conferma per i responsabili di settore: Fabio Corti per il calcio, Antonio Locatelli per il basket e Roberto De Capitani per il volley.

Intanto con il ritorno della zona gialla riprendono gli allenamenti a cominciare dai piccoli della scuola calcio. Presto, quando saranno ufficiali le annualità delle categorie dopo la pandemia, da parte della società saranno comunicati anche gli allenatori e i responsabili delle diverse squadre.