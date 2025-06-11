Polisportiva Valmadrera. Nicolò Negrotti guiderà la Juniores nella stagione 2025-2026

Nicolò Negrotti ha maturato esperienze significative a Olginate e Renate

VALMADRERA – Dopo un campionato esaltante concluso al primo posto, a pari merito con il Morbegno, la Polisportiva Valmadrera conferma il proprio impegno nel calcio giovanile nominando Nicolò Negrotti allenatore della Juniores per la stagione 2025-2026.

Laureato in scienze motorie e cresciuto calcisticamente nella Polisportiva, Nicolò Negrotti ha maturato esperienze significative a Olginate e Renate, ricoprendo diversi ruoli come allenatore e istruttore nel settore giovanile del Calcio Lecco e di altre realtà del territorio.

Nicolò sarà supportato dal padre Angelo Negrotti, da Davide Ferrario, Roberto Cerreta e dai dirigenti Fabrizio Frusca, Fabrizio Pensa, oltre a Mauro Vassena, vicepresidente della Polisportiva.

La Polisportiva Valmadrera intende iscrivere la squadra al campionato Regionale Juniores, nonostante il pareggio a punti con il Morbegno, che ha poi conquistato lo spareggio. Questa scelta mira a elevare ulteriormente il livello tecnico del settore agonistico, favorendo così l’ingresso dei propri tesserati in prima squadra, attualmente impegnata nel campionato di Prima Categoria.